20 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessora alla Mobilità Arianna Censi partecipa alla cerimonia di scoprimento della targa per ricordare la sede milanese del quotidiano socialista "Avanti!", più volte assaltata e distrutta dai fascisti il 29 ottobre 1922. La targa è posta dal Comune di Milano e dalla Fondazione Anna Kuliscioff nell'ambito del progetto "Milano è Memoria". Intervengono Paolo Pillitteri, Sindaco di Milano dal 1986 al 1992, Ugo Intini, giornalista ed esponente del Partito Socialista Italiano e Paolo Perucchini, Presidente dell'Associazione Giornalisti della Lombardia.via Settala, 22 (ore 11)Aperitivo per conoscere le iniziative a favore delle persone con disabilità portate avanti nel bene confiscato alla mafia in via Ceriani 14. Intervengono l'assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé, la presidente del Municipio 7 Silvia Fossati e il consigliere comunale Rosario Pantaleo.via Ceriani, 14 (ore 18)REGIONESi riunisce il consiglio regionalePalazzo Pirelli, via Filzi, 22 (ore 10)Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana interviene al Workshop per la ricostruzione dell’Ucraina.Triennale di Milano, Salone d’Onore, Viale Alemagna 6 (ore 10)L'assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, prende parte all'evento “La Regione per le imprese: artigianato ed edilizia, un futuro da costruire”. Partecipano i presidenti di tutte le associazioni di categoria dell'artigianato (Eugenio Massetti - Confartigianato, Giovanni Bozzini - Cna, Stefano Fugazza - Claai, Mauro Sangalli - Casa Artigiani) e il presidente del settore edilizia (Tiziano Pavoni - Ance).Teatrino della Villa Reale Viale Brianza, 1 Monza (ore 10:30).Inaugurazione del nuovo pulmino dei City Angels, il primo che opererà come unità mobile nella distribuzione dei generi di conforto e prima necessità ai senzatetto sul territorio regionale fuori dal Comune di Milano. Intervengono ill Presidente dei City Angels Mario Furlan, il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani e il Presidente della Giunta Attilio Fontana.Palzzo Pirelli, via Filzi, 22 (ore 13)“Autonomia differenziata, quale scenario?” Incontro pubblico con Roberto Fico, già Presidente della Camera dei Deputati, e Maria Angela Danzì, eurodeputata M5S.Salone Estense, via Luigi Sacco, 5 Varese (ore 21)VARIETriennale Milano e MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo presentano il primo incontro pubblico del Laboratorio sulla ricostruzione dell'Ucraina. Intervengono: Stefano Boeri, Presidente, Triennale Milano; Alessandro Giuli, Presidente, Fondazione MAXXI; Antonio Tajani, Vice Presidente del Consiglio e Ministro Affari Esteri e Cooperazione Internazionale; Dmytro Kuleba, Ministro degli Esteri ucraino (in collegamento); Gennaro Sangiuliano, Ministro della Cultura; Rostyslav Karandieiev, Ministro della Cultura e della Politica dell'Informazione dell'Ucraina (in collegamento); Attilio Fontana, Presidente di Regione Lombardia; Serhii Kropyva, Vice Governatore della Regione di Odessa (in collegamento); Dario Nardella, coordinatore Anci dei sindaci metropolitani (in collegamento); Luigi Brugnaro, Sindaco di Venezia; Gennadiy Trukhanov, Sindaco di Odessa (in collegamento); Andriy Sadovyi, Sindaco di Leopoli (in collegamento); Elena Buscemi, Presidente del Consiglio Comunale di Milano.Triennale di Milano, Salone d’Onore, Viale Alemagna 6 (ore 10)(Rem)