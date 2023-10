Usa: dipartimento di Stato, Cina può avere ruolo costruttivo in Ucraina e in Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti accoglierebbero favorevolmente un “coinvolgimento costruttivo” della Cina in Ucraina e in Medio Oriente. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, durante un briefing con la stampa. “La guerra in Ucraina, così come la situazione in Medio Oriente, è stata discussa durante il recente incontro tra il segretario Antony Blinken e il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi: la Cina può giocare un ruolo costruttivo per la soluzione di queste crisi, e riteniamo che una mossa del genere da parte loro sarebbe apprezzabile”, ha detto. (Was)