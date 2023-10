Decreto Sud: P. De Luca (Pd), grande inganno del governo sulle Zes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle Zone economiche speciali (Zes) "il governo realizza un grande inganno. Un gioco delle tre carte. Dietro il titolo Zes unica non resta in realtà più neppure una Zes, perché la destra cancella completamente gli elementi caratterizzanti questo strumento. Il governo elimina il vero incentivo fiscale decisivo, ossia il dimezzamento dell'Ires sulle nuove attività economiche, lasciando in vigore solo il vecchio credito d'imposta Sud, peraltro con risorse assolutamente inadeguate". Lo afferma Piero De Luca, capogruppo del Partito democratico in commissione Politiche Ue della Camera, che aggiunge: "Vengono annullate, poi, le semplificazioni burocratiche: la destra decide infatti di accentrare in una sola Struttura di missione - alle dipendenze del ministro Fitto - le competenze a rilasciare le autorizzazioni in tutto il Mezzogiorno. Si creerà inevitabilmente un imbuto che bloccherà tutto, considerando che 60 persone saranno chiamate a rilasciare autorizzazioni per oltre 15.000 possibili progetti di investimento futuro. Insomma il governo continua a lavorare contro il Mezzogiorno, eliminando le risorse e commissariando tutte le future scelte di investimenti economici".(Rin)