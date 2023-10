Medio Oriente: presidente tedesco Steinmeier, inorriditi da crudeltà omicidio Shani Louk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La “crudeltà” dell'omicidio di Shani Louk, cittadina tedesco-israeliana rapita e tenuta in ostaggio dal movimento islamista palestinese Hamas durante l'attacco contro Israele del 7 ottobre, “ci inorridisce tutti”. È quanto afferma il presidente della Germania, Frank-Walter Steinmeier, nel messaggio di condoglianze alla madre della giovane, Ricarda Louk. Da Dar es Salaam dove è in visita, Steinmeri ha aggiunto: “Ovunque in Germania si soffre con Lei. Insieme ci opponiamo all’odio e al terrore”. Poco dopo l’attacco contro lo Stato ebraico, Hamas aveva diffuso filmati in cui Shani Louk, seminuda e gravemente ferita, veniva esibita su un proprio veicolo. (Geb)