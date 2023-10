Iran: Terzi e Mieli (FdI), a veglia per Armita assenze ingiustificate sinistra e M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si è tenuta oggi, davanti l'ambasciata iraniana a Roma, una veglia a cui abbiamo partecipato per Armita Geravand, la ragazza di 16 anni morta dopo 28 giorni di coma a seguito di un'aggressione subita a Teheran da parte degli agenti della polizia morale perché non indossava il velo". Lo dichiarano in una nota i senatori di Fratelli d'Italia Giulio Terzi di Sant'Agata ed Ester Mieli. "Ci chiediamo - proseguono - dove fossero gli esponenti, ma soprattutto le esponenti della sinistra che millanta di battersi per i diritti delle donne. Dov'era la sinistra? E dov'erano i Cinque stelle? Tutti assenti ad una manifestazione per ribadire il diritto alla libertà delle donne e contro una spietata dittatura qual è quella iraniana".(Com)