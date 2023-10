Usa: Biden, con fine sciopero auto nostre aziende continueranno a guidare il settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli accordi raggiunti dal sindacato United Auto Workers con General Motors, Ford e Stellantis sono “la giusta ricompensa per i lavoratori che consentono il funzionamento dell’industria”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, parlando alla Casa Bianca. “Grazie a questi accordi storici, negoziati in buona fede, le grandi case automobilistiche di Detroit potranno continuare a guidare il settore in termini di qualità e innovazione”, ha detto. (Was)