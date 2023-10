Roma: Milani (Fd'I), vicinanza ai familiari di operaio deceduto su Gra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apprendo dalla stampa di un'altra tragedia, un operaio deceduto e due rimasti feriti sulla corsia esterna del Grande Raccordo Anulare di Roma, dove lavoravano per una ditta di manutenzione incaricata da Anas. Così in una nota il deputato di Fratelli d'Italia, Massimo Milani. "Le dinamiche sono ancora in fase di accertamento. Ai familiari della vittima ed ai feriti - aggiunge - rivolgo le mie condoglianze e la mia vicinanza. Dovremmo essere in un'epoca in cui la sicurezza, anche sul lavoro, sia pilastro del lavoro stesso. Invece le morti bianche aumentano, e ogni persona che muore sul luogo di lavoro è una sconfitta per tutti noi. Si rende più che mai necessario che tutte le istituzioni si impegnino per garantire le condizioni di sicurezza di chi lavora". (Com)