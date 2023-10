Credito: “Faz”, Unicredit è la stella indiscussa del mercato azionario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unicredit è “la stella indiscussa della Borsa” di Milano, mentre paga “miliardi di euro” ai suoi azionisti attraverso riacquisti di titoli propri o mediante dividendi, dopo un aumento di capitale “da record” di 13 miliardi di euro nel 2017 per la propria ristrutturazione. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, aggiungendo che il modello di attività del gruppo “convince sempre più investitori”. Molti analisti si aspettano un aumento significativo del fatturato, perché la banca sta ampliando la propria gamma di prodotti e, ad esempio nei settori delle assicurazioni e della gestione patrimoniale, genererà in futuro maggiori ricavi del tutto all'interno invece di condividerli con aziende partner. Per gli analisti di Deutsche Bank, nessun altro istituto di credito raggiungerà un rendimento del capitale più elevato di Unicredit tra il 2023 e il 2025. La principale banca tedesca continua, quindi, a consigliare l'acquisto delle azioni della società perché ritiene possibile un prezzo di 27,9 euro, ossia 3,9 euro al di sopra del livello odierno. (Geb)