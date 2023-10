Medio Oriente: Tajani parla con omologo giordano e con segretario Lega araba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel solco dei contatti avviati con le principali controparti regionali sin dall’inizio delle ostilità tra Israele e Hamas, il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani ha avuto oggi pomeriggio colloqui telefonici con il ministro degli Esteri giordano, Ayman Al Safadi, e con il Segretario generale della Lega Araba, Ahmed Aboul Gheit. Lo riferisce in una nota la Farnesina. Al centro delle conversazioni l’arrivo in Egitto del primo carico di aiuti italiani a favore della popolazione palestinese della Striscia di Gaza, che saranno consegnati dall’ambasciata d’Italia al Cairo alla Mezzaluna Rossa Egiziana per la successiva distribuzione. “La nostra priorità immediata è garantire l’accesso della popolazione civile agli aiuti umanitari e lavorare per alleviarne le gravi sofferenze” ha dichiarato il vicepremier ai suoi interlocutori, che hanno espresso “grande apprezzamento” per il contributo italiano sul fronte umanitario. Le parti hanno infine concordato sull’importanza di evitare un’escalation regionale del conflitto e di lavorare per la creazione di corridoi umanitari a Gaza. (Com)