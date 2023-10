© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha chiesto al Pentagono e al dipartimento della Sicurezza interna di “prendere provvedimenti concreti” per rafforzare la sicurezza cibernetica delle agenzie federali. Lo ha detto durante un discorso alla Casa Bianca, annunciando un ordine esecutivo per limitare i rischi derivanti dall’intelligenza artificiale. (Was)