Medio Oriente: Boldrini (Pd), in parole Netanyahu guerra e solo guerra

- "Nella sua conferenza stampa, il premier israeliano Benjamin Netanyahu non ha fatto cenno a trattative per liberare gli ostaggi, ma solo ad azioni militari, al punto che i familiari hanno chiesto l'intercessione dei leader degli altri Paesi". Lo dichiara Laura Boldrini deputata Pd e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo. "Ha rigettato gli appelli ad un cessate il fuoco umanitario senza fare alcun riferimento ai soccorsi necessari alla popolazione civile di Gaza, ridotta allo stremo e in preda alla fame tanto da assaltare i magazzini dell'Onu in cerca di cibo. Guerra e solo guerra: non c'è spazio per altro nei discorsi di Netanyahu. Così non si fa che alimentare sentimenti di odio che tolgono qualsiasi spazio e qualsiasi speranza ad una necessaria fine del conflitto e a una prospettiva di pace", conclude. (Rin)