Finanza: “Faz”, la Borsa di Milano supera gli altri mercati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Borsa di Milano supera gli altri mercati azionari, con l'indice Ftse Mib che ha perso circa l'8 per cento negli ultimi tre mesi, ma è ancora in crescita del 15 per cento dall'inizio del 2023. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, evidenziando che il rendimento di Piazza Affari è migliore di quello di altri indici. In Germania, il Dax ha registrato da gennaio scorso un rialzo del 5,5 per cento, mentre in Francia il Cac ha guadagnato il 5 per cento. A sua volta, l'indice europeo Eurosotxx 50 ha visto il proprio valore migliorare del 5,8 per cento. Soltanto il Nasdaq negli Stati Uniti e il Nikkei in Giappone battono l'Ftse Mib, con rialzi rispettivamente del 20 e del 18,8 per cento. Piazza Affari è dominata dai titoli bancari, che nel 2023 hanno sperimentato “una notevole ripresa”. In testa vi è Unicredit, che ha visto il proprio valore di mercato aumentare di circa il 74 per cento da gennaio. (Geb)