Lazio: Aurigemma, importante incontro con ministro Esteri Burkina Faso per internazionalizzazione

- Oggi, nella sede del consiglio regionale, ho ricevuto il ministro degli esteri del Burkina Faso, Olivia R. Rouamba: è stato un interessante e importante incontro. Lo dichiara in una nota il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma. "Da un lato, ho assicurato il nostro sostegno al grande impegno del Governo del Burkina Faso per sconfiggere il terrorismo e garantire normalità e democrazia; dall'altro, - aggiunge - questo incontro ha rappresentato una occasione per ragionare sulle possibilità di cooperazione e interazione a livello economico. Nello specifico, coinvolgeremo la nostra camera di commercio, per valutare se c'è la disponibilità delle aziende della nostra regione per portare avanti una collaborazione con le attività del Paese africano, la cui economia si basa principalmente sull'agricoltura (mango, anacardi, arachidi, sesamo), sulla produzione di pelle, cotone, e sulle risorse minerarie (come l'oro). Dobbiamo lavorare anche sulla possibilità di esportare le nostre tecnologie, le nostre innovazioni, al fine di contribuire alla crescita dell'economia del Burkina Faso, e allo stesso tempo rafforzare l'internazionalizzazione dei nostri prodotti, delle nostre aziende e delle competenze, in un'ottica di collaborazione sinergica".(Com)