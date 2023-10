Bari: Piantedosi a Mola inaugura sezione giovanile Fiamme oro di "Città dei ragazzi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo pomeriggio, a Mola di Bari, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ed il capo della Polizia, direttore generale della Pubblica sicurezza - prefetto Vittorio Pisani, hanno partecipato all'inaugurazione della sezione giovanile "Fiamme oro", presso la "Città dei Ragazzi", intitolata all'assistente della Polizia di Stato Antonio Montinaro, medaglia d'oro al Valor civile, capo scorta di Giovanni Falcone, ucciso nella strage di Capaci del 1992. All'evento hanno preso parte le più alte autorità locali, civili, militari e religiose. Presente - rende noto il Viminale - anche la signora Tina Montinaro. Il responsabile della Città dei Ragazzi, Padre Giuseppe De Stefano, ha accolto le Autorità al loro arrivo. La "Città dei Ragazzi" si trova in località San Materno. La comunità è un progetto pilota per il sud Italia ed è tra le più importanti strutture della Regione per la prevenzione del disagio e della devianza giovanile, per contrastare la dispersione scolastica e ogni forma di criminalità. La "Città dei Ragazzi" è operativa grazie ad un protocollo d'intesa tra prefettura di Bari, comune di Mola di Bari, Arcidiocesi di Bari-Bitonto e Comunità di Frontiera. Durante la cerimonia è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra il Gruppo sportivo della Polizia di Stato "Fiamme Oro" e l'Associazione "Comunità di Frontiera". (segue) (Com)