Bari: Piantedosi a Mola inaugura sezione giovanile Fiamme oro di "Città dei ragazzi" (2)

- Il ministro ha evidenziato che "in questa struttura ci sono ragazzi che vivono in condizioni di povertà, in situazioni familiari molto difficili. Abbiamo contribuito, come ministero dell'Interno, a questo importante progetto con l'obiettivo di fornire dei saldi riferimenti valoriali in contesti molto critici. Perché la cura di ogni singolo ragazzo è di fondamentale importanza per l'intera società". Nel suo intervento il capo della Polizia ha sottolineato che una simile iniziativa è un esempio virtuoso di come il privato, le pubbliche amministrazioni locali , il ministero dell'Interno e la Chiesa possono operare sotto un'unica strategia . Il prefetto Pisani ha assicurato anche il massimo supporto affinché questo progetto possa andare avanti. Infine, il capo della Polizia ha rivolto un commosso pensiero ad Antonio Montinaro, al quale è intitolata la nuova sezione giovanile delle Fiamme Oro. Presenti alla cerimonia inaugurale anche il direttore di Enel Italia, Nicola Lanzetta, consigliere di Enel Cuore Onlus che ha sostenuto il progetto, Giuseppe Colonna, sindaco di Mola di Bari; Don Giovanni Caporusso, vicario episcopale della Carità e per la Cura e le povertà del territorio dell'Arcidiocesi di Bari-Bitonto; Roberto Rossi, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari; Antonio Decaro, sindaco Città metropolitana di Bari e Michele Emiliano, presidente della regione Puglia. (Com)