Scuola: Valditara, ordinanza Tar Campania verrà immediatamente impugnata

- L’ordinanza odierna del Tar Campania che sospende l'applicazione del dimensionamento per la Regione "verrà immediatamente impugnata. Siamo già al lavoro con l’Avvocatura generale dello Stato per ricorrere al Consiglio di Stato fiduciosi della bontà delle nostre ragioni", dichiara il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. "Pur nel rispetto che si deve ad ogni pronuncia giurisdizionale, non può ritenersi condivisibile che il Tar Campania si sia dichiarato competente su un decreto, adottato di concerto tra due ministeri, che reca i criteri per la definizione dell’organico dei dirigenti scolastici sull’intero territorio nazionale. A quella politica che continua a fare polemiche strumentali e demagogiche, facendo credere che da questa riforma si determinino chiusure di plessi o riduzione di servizi, che invece non ci saranno, si può solo ribadire che continueremo a lavorare per l'attuazione delle riforme richieste dal Pnrr nell’interesse della modernizzazione del nostro Paese", puntualizza il ministro. (Rin)