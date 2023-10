Venezuela: l'esercito riprende il controllo del carcere di Puente Ayala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza del Venezuela hanno ripreso il controllo del carcere di Puente Ayala a Barcellona, nello Stato nord-orientale di Anzoategui, da tempo in mano alle gang. L'intervento, riferisce "Agenzia Venezuela News" (Vtv), ha visto la partecipazione di militari dell'esercito e di agenti di polizia, con il supporto aereo di elicotteri. L'operazione, ha spiegato ai giornalisti il ministro degli Interni e della Giustizia Remigio Ceballos, è stata chiamata "Grande misisone Cacique Guaicaipuro" e puntava a riprendere il controllo del penitenziario, considerato uno dei sei più pericolosi del Paese. Al termine dell'intervento un totale di 1.511 detenuti sono stati temporaneamente trasferiti in altri penitenziari venezuelani. In una intervista telefonica con l'emittente di Stato "Vtv", il ministro ha chiarito che è intenzione del governo recuperare le strutture e in seguito ritrasferirvi i detenuti, in modo che possano essere nella zona dei giudici che seguono il loro caso. (Vec)