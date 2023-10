Usa: Harris vedrà Sunak a Londra per aggiornamento su Ucraina e Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, incontrerà a Londra il primo ministro britannico, Rishi Sunak, e altri leader, per un aggiornamento sul conflitto in Ucraina e sulla situazione in Medio Oriente, alla luce della guerra tra Israele e il movimento islamista palestinese di Hamas. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa. I colloqui avranno luogo nel quadro del viaggio nel Regno Unito della vicepresidente Usa, che parteciperà giovedì ad un summit internazionale sulla sicurezza dell’intelligenza artificiale. (Was)