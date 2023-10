Medio Oriente: Casa Bianca, da Israele impegno a sostenere consegna di aiuti a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, si è impegnato a sostenere la consegna di aiuti umanitari alla popolazione civile nella striscia di Gaza, durante la telefonata di ieri sera con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Servirà tempo per fare fronte alle necessità dei civili: da parte nostra, stiamo continuando la nostra interlocuzione con i partner regionali”, ha detto. (Was)