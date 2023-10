Spagna: segretario organizzazione socialisti incontra ex presidente catalano Puigdemont

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario organizzativo del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe), Santos Cerdan, ha incontrato oggi l'ex presidente della Catalogna, Carles Puigdemont, negli uffici di cui i deputati di Uniti per la Catalogna (JxCat) dispongono al Parlamento europeo. Secondo un comunicato del Psoe, tutti hanno concordato sulla "buona atmosfera" dell'incontro, sottolineando che i negoziati si stanno muovendo "nella giusta direzione". Per questo motivo, si prevedono altri incontri "nei prossimi giorni". Oltre a Puigdemont, all'incontro hanno partecipato il segretario generale di JxCat, Jordi Turull, la presidente del gruppo Psoe al Parlamento europeo, Iratxe Garcia-Perez, e il capo della delegazione socialista al Parlamento europeo, Javier Moreno. Sabato scorso, il presidente del governo spagnolo uscente, Pedro Sanchez ha difeso per la prima volta l'amnistia come "l'unico modo possibile" per formare un nuovo esecutivo progressista ed evitare nuove elezioni.(Spm)