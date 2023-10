© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene alla presentazione della linea Atac 91 Express "Battistini - Casalotti".Roma, via Mattia Battistini incrocio con via Giambattista Soria (ore 9:30)– Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri partecipa in videoconferenza alla Commissione Speciale Pnrr che sarà trasmessa in diretta streaming al seguente link: https://streaming.comune.roma.it (ore 12)- Assemblea capitolina: all'ordine dei lavori la delibera per il decentramento di poteri del Municipio X di Ostia e litorale, una serie di debiti fuori bilancio e mozioni tra cui una di Fratelli d'Italia e un'altra del Movimento 5 stelle per bloccare la realizzazione di un impianto nell'area dell'ex Tmb Salario. La seduta è trasmessa in streaming e si svolge in presenza in Aula Giulio Cesare (ore 14-19) (segue) (Rer)