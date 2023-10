Riforme: M5s, pastrocchio per nascondere disastro manovra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo due settimane di farsa su una manovra approvata su un foglio bianco e ostaggio dei litigi tra alleati, il governo ricorre all'ennesima arma di distrazione di massa e annuncia una riforma che sembra un autentico pastrocchio costituzionale. Si confonde l'ingegneria costituzionale con l'avventurismo di dilettanti allo sbaraglio". Lo affermano, in una nota, i capigruppo del Movimento cinque stelle nelle commissioni Affari costituzionali di Camera e senato, Alfonso Colucci e Alessandra Maiorino. "In base alla anticipazioni uscite da palazzo Chigi - aggiungono i parlamentari - avremmo gioco facile a sottolineare con la matita blu le assurdità contenute in questa riforma. Ma lo faremo a tempo debito: oggi l'Italia è preoccupata per la pessima legge di Bilancio del governo Meloni e il M5s lavora affinché i cittadini abbiano le risposte che meritano. Non consentiremo al governo di parlare d'altro".(Com)