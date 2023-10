Imprese: accordo Confindustria e Intesa Sanpaolo, le opportunità per le imprese calabresi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emanuele Orsini, Vice Presidente per il Credito, la Finanza e il Fisco di Confindustria, ha dichiarato: "Lo scenario economico è in forte rallentamento, con un Pil che, secondo le previsioni del Centro Studi Confindustria, crescerà dello 0,7 per cento nel 2023 e dello 0,5 per cento nel 2024. Pesa in particolare l’attuale stallo degli investimenti che nel 2022 segnavano un +9,7 per cento - trainando la crescita del Paese - e che invece nel 2023 sono scesi a +0,5 per cento, con una stima di ulteriore peggioramento nel 2024 (- 0,1 per cento), bloccati, tra gli altri fattori, dal forte aumento dei tassi, che frena la domanda di credito e dall’incertezza normativa. Ma gli investimenti sono cruciali per affrontare e completare la transizione sostenibile e digitale in atto. Per questo è essenziale che la manovra di bilancio oggi in discussione contenga misure mirate realmente in grado di favorirli, per promuovere competitività e crescita delle imprese italiane. Vanno in particolare confermate e rafforzate le garanzie pubbliche per Pmi e midcap, occorre una riforma dell’Ires tesa a premiare gli investimenti e serve varare un grande piano Transizione 5.0, finanziato dal PNRR. Si dovrà poi assicurare un efficace e tempestivo funzionamento della Zes unica del Mezzogiorno, che potrà giocare un ruolo determinante per trainare lo sviluppo dell’economia meridionale. La partnership tra Intesa Sanpaolo e Confindustria rappresenta, in questo quadro, un volano essenziale per supportare investimenti, ineludibili per agganciare le transizioni e sostenere la crescita delle imprese". Stefano Barrese, Responsabile Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, ha dichiarato “E’ necessario valorizzare le potenzialità del Sud Italia, che rappresenta la settima area europea nel comparto manifatturiero e ospita un quarto delle filiere del Paese. Confindustria e Intesa Sanpaolo condividono questa esigenza e offrono soluzioni concrete e modulabili per le nuove necessità delle Pmi calabresi. Il rinnovato accordo con Confindustria punta a garantire un accompagnamento congiunto e il sostegno finanziario necessario per realizzare piani di crescita, di innovazione e di transizione energetica nell’ottica della sostenibilità. Gli elementi alla base di questo accordo rientrano nell’ambito del nostro impegno complessivo ad attivare, nell’arco del PNRR, erogazioni a medio-lungo termine per oltre 410 miliardi di euro, di cui 120 destinati alle Pmi”. (segue) (Com)