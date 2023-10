Imprese: accordo Confindustria e Intesa Sanpaolo, le opportunità per le imprese calabresi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Domenico Vecchio, Presidente Confindustria Reggio Calabria, ha dichiarato "L'attenzione che le banche rivolgono alla città metropolitana di Reggio Calabria, deriva dal fatto che, in ballo ci siano importanti risorse, perlopiù assegnate per la transizione ecologica e sostenibile, ma anche perché, le stesse banche, rivolgono sempre particolare attenzione agli industriali aderenti a Confindustria Reggio Calabria, che hanno il polso della situazione, frutto di tanta esperienza, lungimiranza e conoscenza di questo territorio. Abbiamo più volte detto che la soluzione per far ripartire l'Italia sia far partire il Sud. Intesa Sanpaolo, anche in virtù dell'accordo sottoscritto con Confindustria, si sta attivando per instaurare rapporti di collaborazione importanti, con gli imprenditori dell'area metropolitana. Noi ci faremo trovare pronti, per recitare a dovere il nostro ruolo". Giuseppe Nargi, Direttore Regionale Campania, Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo, ha dichiarato: "L'attenzione e il sostegno della Banca all'economia calabrese sono costanti, sia sul fronte del supporto alle famiglie che sulle azioni di sviluppo e crescita del tessuto imprenditoriale. Infatti abbiamo già accompagnato oltre 1.000 imprese clienti della Direzione Regionale ad aggiudicarsi bandi del Pnrr. Continueremo a sostenere gli investimenti in progetti all'avanguardia nel Sud e a favorire la crescita sostenibile dell'industria turistica e gli insediamenti produttivi nella Zona Economica Speciale. Intesa Sanpaolo ha infine costruito, grazie al contributo dei due Innovation Hub meridionali, una rete di relazioni territoriali con imprese, incubatori, centri di ricerca e università che ne ha consolidato il ruolo di principale banca per il Mezzogiorno".