Energia: A2a, In Friuli Venezia Giulia distribuito valore economico per 25 milioni + 50 per cento rispetto al 2021

- Nel 2022 il valore economico distribuito a livello locale in Friuli Venezia Giulia da A2a “è significativamente cresciuto: 25 milioni di euro, oltre il 50 per cento in più rispetto all’anno precedente. Lo ha detto Lorenzo Giussani, direttore Generazione & Trading di A2A in occasione della presentazione della settima edizione del bilancio di sostenibilità territoriale del Friuli-Venezia Giulia, che rendiconta le prestazioni ambientali, economiche e sociali del Gruppo sul territorio nel 2022 e i suoi piani di attività previsti per i prossimi anni. Giussai ha poi spiegato che “abbiamo inoltre accelerato gli investimenti in infrastrutture e impianti per la transizione ecologica di questa Regione. Complessivamente abbiamo destinato 68 milioni di euro per la realizzazione del nuovo ciclo combinato a Monfalcone e per attività di efficientamento presso il nucleo idroelettrico di Udine. Un risultato raggiunto anche grazie al costante dialogo con le istituzioni e le comunità locali”. (Com)