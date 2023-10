Portogallo: Costa, se non sarà garantita funzione strategica Tap privatizzazione non andrà avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro portoghese, Antonio Costa, ha assicurato oggi in Parlamento che se l'aeroporto di Lisbona e la "funzione strategica" di Tap non saranno garantiti, la privatizzazione della compagnia aerea "non andrà avanti". In risposta a un'interrogazione del Partito comunista portoghese (Pcp), Costa ha sottolineato che il governo ha già definito "molto bene quali sono i criteri per la privatizzazione di Tap, con l'ultimo criterio che è il prezzo, e il primo che è preservare l'importanza strategica della compagnia per l'economia nazionale e l'hub di Lisbona". In merito alla quota della compagnia, il premier ha spiegato che "non è necessario avere il 100 per cento del capitale o il 51 per cento, dipende da chi è il partner e da quale sia il patto sociale tra i soci". (Spm)