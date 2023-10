Cinema: assessore Cultura Roma, contento per successo "Alice nella Città", frutto collaborazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la conclusione della Festa del Cinema di Roma si è conclusa anche la connessa 21ma edizione di Alice nella Città. La rassegna, che ha ricevuto il sostegno di Roma Capitale, ha fatto registrare un grande successo di pubblico, in netto aumento rispetto allo scorso anno, ed è stata diffusa nel territorio della città, distribuita in cinque luoghi distinti, tra Auditorium Parco della Musica, Auditorium della Conciliazione, Cinema Giulio Cesare, Palazzo delle Esposizioni e Cinema Adriano. Così l'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor. "Si sono tenute in tutto 85 proiezioni e 120 eventi, che hanno coinvolto professionisti del settore di alto livello, italiani e stranieri. Sono molto contento per il successo di questa edizione di Alice nella Città – frutto di una stretta e proficua collaborazione per la quale ringrazio Fabia Bettini e Gianluca Giannelli – che rafforza ulteriormente l'immagine di Roma come dinamica e attiva città di Cinema", conclude Gotor.(Com)