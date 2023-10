Lavoro: Gribaudo (Pd), governo ascolti ragioni sciopero di dipendenti Inl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Visto il ruolo cruciale che svolgono le lavoratrici e i lavoratori dell'Ispettorato nazionale del lavoro, specialmente in questi anni drammatici per il numero di infortuni e morti sul lavoro, il governo non può ignorare le loro legittime richieste". Lo afferma Chiara Gribaudo (Pd), presidente della Commissione d'inchiesta sulle condizioni del lavoro in Italia della Camera dei deputati. "Serve un investimento straordinario per far fronte alla carenza di personale che consentirebbe, insieme ad una piena autonomia finanziaria e all'informatizzazione dell'ente, di essere maggiormente efficaci nell'attività ispettiva guardando anche alle peculiarità del tessuto economico-sociale di ciascun territorio. Sono vicina alle battaglie di questi lavoratori, perché in questi anni la politica ha affidato all'Inl compiti e competenze sempre più rilevanti per tutela dei lavoratori e della loro sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Dobbiamo però - conclude - uscire dal paradosso per cui chi dovrebbe tutelarci è meno tutelato a causa della mancanza di investimenti su un capitolo cosi importante come la sicurezza sul lavoro". (Rin)