Libia: Consiglio di sicurezza Onu proroga per un altro anno il mandato di Unsmil

- Oggi il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha prorogato il mandato della Missione di sostegno Onu in Libia (Unsmil) fino al 31 ottobre 2024. Il Consiglio ha ribadito il suo sostegno al rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite in Libia, Abdoulaye Bathily, in particolare per il suo ruolo di mediazione e promozione di un approccio inclusivo del processo politico nel Paese nordafricano. (Lit)