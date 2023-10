Cipro: “Cyprus Mail”, aumentato nelle basi britanniche il personale militare regolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito ha aumentato il personale militare regolare nelle sue basi presenti a Cipro. È quanto ha riferito il quotidiano “Cyprus Mail” dopo aver contattato il ministero della Difesa britannico. Il dicastero di Londra ha fatto sapere di aver rafforzato il dispiegamento militare regolare nelle aree di sovranità della Repubblica di Cipro per sostenere la pianificazione di emergenza e gli sforzi umanitari in tutta la regione. “Questo personale è supplementare alle forze già dispiegate e contribuisce alla stabilità nella regione più ampia. Le unità aggiuntive includono oltre 100 membri del personale del Joint Force Headquarters (Quartier generale della forza congiunta)”, ha reso noto il ministero della Difesa britannico al quotidiano cipriota. In riferimento a un articolo pubblicato sul “The Sun” secondo cui il Regno Unito ha dispiegato a Cipro anche truppe delle forze speciali in attesa di potenziali sviluppi a Gaza, il dicastero britannico non ha né confermato né smentito la notizia a “Cyprus Mail”. “La politica di lunga data dei governi che si sono succeduti è quella di non commentare le forze speciali”, ha riferito il ministero della Difesa del Regno Unito al quotidiano cipriota. (Gra)