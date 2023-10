Agricoltura: Milani (Fd’I), Torre Angela non è agricola, assessora Roma affossa progetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessora all’Ambiente e all’Agricoltura di Roma, Sabrina Alfonsi, ha inserito Tor Bella Monaca e Torre Angela tra le aree per incentivare l’imprenditoria giovanile “ma Torre Angela non è destinata ad uso agricolo, come giustamente denunciato dal presidente del Municipio Roma VI Le Torri, Nicola Franco, che ha chiesto il ritiro di queste zone dal bando in autotutela”. Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia, Massimo Milani. “Un'area che sarebbe destinata alla realizzazione di strutture pubbliche, dove peraltro da progetto presentato dal Municipio, in accordo con l'università di Tor Vergata, dovrebbe sorgere la ‘Città della conoscenza’. Ci chiediamo come l'assessore Alfonsi possa affossare un progetto importante di riqualificazione urbana proposto dal Municipio Roma VI. La possiamo definire ignoranza o mera lotta politica sulla pelle dei cittadini?", conclude il deputato.(Com)