Energia: A2a, in Friuli Venezia Giulia evitate 112 milioni di tonnellate di CO2 e 50 mila tonnellate equivalenti di petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A2A in Friuli-Venezia Giulia produce energia 100 per cento rinnovabile attraverso le sue due centrali idroelettriche - Ampezzo e Somplago - e un sistema di dighe, opere di derivazione e stazioni elettriche, impianti che hanno generato 273 GWh di energia, evitando l’emissione di 112 tonnellate di CO2 e consentendo di risparmiare circa 50mila tonnellate equivalenti di petrolio (TEP). Il Gruppo opera in un territorio fragile dal punto di vista idrogeologico, che subisce gli effetti del cambiamento climatico, e anche per questo nel 2022 ha continuato a investire in attività costanti di presidio, monitoraggio e manutenzione degli impianti. È emerso in occasione della presentazione della settima edizione del bilancio di sostenibilità territoriale di A2a del Friuli-Venezia Giulia, che rendiconta le prestazioni ambientali, economiche e sociali del Gruppo sul territorio nel 2022 e i suoi piani di attività previsti per i prossimi anni. (Com)