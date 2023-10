Energia: A2a, per il 2025 un impianto fotovoltaico da 59 MW a Santa Maria la Longa e Pavia di Udine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l’obiettivo di produrre energia da fonti rinnovabili, A2A - tramite AEB - ha sottoscritto un accordo con Volta Gestione Energie volto alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a Santa Maria la Longa e Pavia di Udine, prevista per il 2025. È emerso in occasione della presentazione della settima edizione del bilancio di sostenibilità territoriale di A2a del Friuli-Venezia Giulia, che rendiconta le prestazioni ambientali, economiche e sociali del Gruppo sul territorio nel 2022 e i suoi piani di attività previsti per i prossimi anni. La struttura – è stato spiegato - avrà una capacità installata di 59 MW e una produzione prevista di 85 GWh/anno di energia elettrica, che permetterà di servire 30 mila famiglie equivalenti evitando l’emissione di 36mila tonnellate di CO2. Tra gli asset del Gruppo, la Centrale di Monfalcone è stata chiamata nel 2022 dal Gestore del sistema elettrico nazionale a riattivare la produzione a carbone - in una situazione di crisi energetica internazionale - per garantire la stabilità del sistema elettrico nazionale. In precedenza, è stato ricordato durante la presentazione, l’impianto stava già progressivamente riducendo l'esercizio in previsione della completa dismissione delle unità a carbone in anticipo rispetto al piano di phase out e dallo scorso 31 marzo 2023 A2A ha azzerato la produzione. A2A ha presentato un progetto per la riconversione della centrale termoelettrica di Monfalcone in un impianto a ciclo combinato (CCGT) ad altissima efficienza alimentato a gas o in blending gas-idrogeno, che permetterebbe di ridurre le emissioni di CO2 del 64 per cento, approvato lo scorso febbraio dalla Giunta Regionale. Un importante investimento che include inoltre quasi 20 milioni di euro dedicati alla riqualificazione urbana. (Com)