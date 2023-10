Energia: A2a, in Friuli Venezia Giulia evitate 112 milioni di tonnellate di CO2 e 50 mila tonnellate equivalenti di petrolio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022, A2A ha dato impulso allo sviluppo del territorio friulano generando valore pari a 25,2 milioni di euro sotto forma di dividendi, imposte locali, ordini a fornitori, canoni e concessioni e remunerazione dei dipendenti, con una crescita del 56 per cento rispetto all’anno precedente. Cresciuti significativamente gli investimenti per le infrastrutture nella Regione, passando dai 3,7 milioni di euro del 2021 a oltre 68 milioni. In particolar modo, queste risorse sono state destinate alle attività di realizzazione del nuovo ciclo combinato a Monfalcone e agli interventi di manutenzione straordinaria presso il nucleo idroelettrico di Udine. 50 i fornitori locali attivati, di cui il 66 per cento micro o piccole imprese, per un importo degli ordini pari a 7,7 milioni di euro. (Com)