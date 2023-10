Medio Oriente: atterraggio in Egitto del primo carico di aiuti da Italia per Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- É atterrato oggi alle ore 15.00, all’aeroporto egiziano di Al Arish, il primo carico di aiuti a favore della popolazione civile della Striscia di Gaza, fornito dalla Cooperazione allo sviluppo della Farnesina. Lo riferisce un comunicato stampa. È il primo di due voli umanitari, organizzati dall'Aeronautica militare su direttiva del ministro della Difesa, Guido Crosetto, il cui contenuto sarà consegnato dall’ambasciata d’Italia in Egitto alla Mezzaluna rossa egiziana, che si occuperà della successiva distribuzione di tali beni di prima necessità. Così l'Italia intende far fronte alla crescente necessità di aiuti umanitari a Gaza, una vera e propria “missione morale”, come definita dal vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, che risponde al “bisogno di materiale umanitario da parte del mondo intero, in quantità sufficiente per vivere in maniera dignitosa”. (Com)