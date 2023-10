Energia: A2A, in Friuli Venezia Giulia percorsi 150 mila chilometri a emissioni zero, risparmiate 16 tonnellate di CO2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche in Friuli-Venezia Giulia, A2A è impegnata in attività che incentivano lo sviluppo sostenibile e la digitalizzazione, promuovendo progetti pensati per quartieri intelligenti, con l’obiettivo di consumare meno energia e risorse, risparmiare e ridurre l’impatto ambientale. È quanto emerso a Trieste in occasione della presentazione della settima edizione del bilancio di sostenibilità territoriale di A2A del Friuli-Venezia Giulia, che rendiconta le prestazioni ambientali, economiche e sociali del Gruppo sul territorio nel 2022 e i suoi piani di attività previsti per i prossimi anni. Favorire la mobilità elettrica, è stato spiegato , è uno tra gli impegni del gruppo per un’economia low carbon: l’energia 100 per cento green erogata è stata pari a 22.319 kWh, e sono stati 150 mila i chilometri percorsi a emissioni zero, permettendo di risparmiare 16 tonnellate di CO2. Inoltre, in sei Comuni della Regione il Gruppo ha erogato i suoi servizi per le Smart Cities attraverso applicazioni di Internet of Things. Infine, anche nel 2022 A2A ha coinvolto studenti e professori in numerose attività di educazione alla sostenibilità. Insieme a DeA Scuola è stato proposto ai docenti delle scuole primarie e secondarie di I e II grado a livello nazionale il percorso formativo “Verso il 2050 con le scuole per un futuro sostenibile e circolare”: 10 webinar con esperti, ricercatori e divulgatori autorevoli, alla presenza di 332 docenti dalle scuole della Regione. Inoltre, attraverso il percorso Pcto A2A sono state erogate 40 ore certificate a più di 100 studenti friulani per apprendere le nuove competenze necessarie per le professioni nel settore energetico (Com)