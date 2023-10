Piemonte: assessore Attività produttive, Fabbriche aperte evento di gran successo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo evento per noi è importante perché fa cultura e fa capire ai giovani che l'industria non è più quella del passato, ma è un'industria che si è evoluta tecnologicamente avanzata, sicura e, quindi, vederla fa scaturire la voglia di diventare imprenditori o di fare l'artigiano. Lo ha affermato l'assessore alle Attività produttive Andrea Tronzano commentando i numeri di Fabbriche aperte, l'iniziativa che ha permesso l'accesso a 117 aziende in tutto il Piemonte da parte di più di 8 mila persone che hanno potuto così visitare i luoghi di produzione industriale del territorio. "A proposito di artigianato bisogna tornare a pensare che il lavoro manuale è un lavoro dignitoso, che dà un buon stipendio e permette di creare manufatto unici. C'è anche bisogno di coloro che sono operai specializzati che con la tecnologia creano il prodotto. Grazie pertanto a questa iniziativa per aver messo in contatto il mondo produttivo con i cittadini e soprattutto alle aziende che hanno spalancato le loro porte", ha concluso Tronzano. (Rpi)