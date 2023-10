Decreto Sud: Caramiello (M5s), agricoltura dimenticata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono molto deluso dalla bocciatura del mio ordine del giorno a proposito delle imprese agricole nel cosiddetto decreto Sud. Il mio testo prevedeva l'allargamento alle aziende con reddito agricolo e dominicale del bonus 'Investimento Sud', ossia degli aiuti con la garanzia del credito d'imposta a liquidità immediata. Aiuti pensati per le imprese che vogliono acquistare macchinari, impianti e attrezzature, ma che non vedono tra i beneficiari quelle a cui era destinato il mio Odg. Queste, peraltro, costituiscono la gran parte della produzione del Paese nel comparto agricolo. Parliamo di una misura centrale per le nostre realtà produttive, che sarebbe perfettamente rientrata nell'obiettivo generale del provvedimento del governo, ovvero quello di rilanciare l'economia delle aree del Mezzogiorno. È davvero grave che per l'ennesima volta questo governo si dimentichi completamente delle aziende agricole e in generale del comparto dell'agricoltura". Lo scrive, in una nota, il capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Agricoltura alla Camera, Alessandro Caramiello, presidente dell'intergruppo parlamentare "Sviluppo Sud, Aree interne e isole minori", intervenuto oggi pomeriggio in Aula a Montecitorio, in occasione della votazione dell'ordine del giorno a sua firma. (Com)