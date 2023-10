Roma: incidente sul Gra, investiti 3 operai, un morto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incidente stradale è avvenuto sul Grande raccordo anulare di Roma, all'altezza della galleria "Selva Candida" al km 7.Nel sinistro - le cui cause sono ancora in corso di accertamento - un veicolo ha investito tre operai, dipendenti di una ditta di manutenzione incaricata da Anas, che stavano lavorando all'interno dell'area di cantiere approntata nella corsia di emergenza della galleria "Selva Candida". A seguito dell'impatto, avvenuto all'imbocco della galleria, uno degli operai è morto. Lo comunica in una nota Anas. Il traffico è rallentato lungo la carreggiata esterna del Gra. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'ordine per gli accertamenti della dinamica, la gestione dell'evento e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. Anas esprime il suo cordoglio e la vicinanza alla famiglia dell'operaio deceduto.(Rer)