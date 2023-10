© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In serata i carabinieri della stazione di Grumo Nevano sono intervenuti in via Franzese per una segnalazione anonima arrivata al 112, relativa all’esplosione di colpi da arma da fuoco. Sul posto i militari hanno trovato 11 bossoli calibro 9×21 e diversi fori sul muro di un condominio, altezza civico 40. Sono in corso indagini per fare chiarezza sull'accaduto. (Ren)