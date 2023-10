Sicurezza: De Corato (Fd'I), tema per noi sempre stato al centro del programma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema della sicurezza nelle città, "per noi di Fratelli d'Italia, è sempre stato al centro del programma e vogliamo dare risposte e soluzioni immediate e concrete al fine di arginare questi continui fenomeni di delinquenza e malavita". Lo dichiara in una nota Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d'Italia e membro della commissione d'inchiesta alla Camera sulla Sicurezza e sul degrado delle Periferie in Italia, in merito al riesame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 123/2023, più noto come dl Caivano, di cui è stato relatore questa mattina. "Nell'illustrare il provvedimento ho posto la massima attenzione, in linea con tutto il Governo Meloni, sul disagio giovanile, sulla sicurezza dei minori in ambito digitale e, soprattutto, sulle criticità nelle periferie italiane, in particolare in quella di Caivano dove una ragazza recentemente è stata violentata da un gruppo di minori", conclude. (Rem)