Medio Oriente: domani ultimo volo charter per cittadini Usa che vogliono lasciare Israele

- L'ultimo dei voli charter organizzati dal governo federale per i cittadini statunitensi che vogliono lasciare Israele, alla luce della guerra con il movimento islamista palestinese di Hamas, partirà domani da Tel Aviv. Lo ha annunciato il dipartimento di Stato Usa, in un messaggio pubblicato sul sito internet. “I voli commerciali dall’aeroporto Ben Gurion rimangono disponibili: esortiamo ancora una volta chiunque intenda lasciare il Paese a sfruttare queste opportunità”, si legge nel messaggio. Il personale dell’ambasciata statunitense in Israele si trova attualmente all’aeroporto di Tel Aviv per aiutare i passeggeri Usa. (Was)