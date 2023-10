Lavoro: Fp Cgil, sciopero personale Ispettorato del Lavoro è stato un successo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonostante i tentativi di boicottare lo sciopero dell'Ispettorato nazionale del Lavoro, i primi dati dimostrano una straordinaria partecipazione dei lavoratori, con un'adesione media nazionale allo sciopero superiore al 60%, con picchi dell'80-90 per cento. È la migliore risposta a chi ha provato fino all'ultimo momento di rassicurare che tutto fosse in via di risoluzione". E' quanto si legge in una nota di Funzione pubblica Cgil. "Le lavoratrici e i lavoratori dell'Inl hanno fatto capire, con la loro adesione al terzo sciopero proclamato in un anno e mezzo, che vogliono fatti e sono stanchi di impegni e promesse. Si chiede di risolvere non solo l'annosa questione degli arretrati della perequazione, ma anche garantire un rapporto più equo tra competenze e salario con un aumento del salario accessorio, così da bloccare l'emorragia di personale, e anche fornendo tutto il personale di strumentazione adeguata. Non è accettabile, ad esempio, che il personale dell'Inl non abbia pieno accesso alle banche dati pubbliche e private e che non disponga ancora di software per l'elaborazione delle buste paga. Ci aspettiamo ora – prosegue la nota - che il vertice dell'Inl e del Ministero forniscano in tempi rapidi le risposte che da troppo tempo il personale sta chiedendo. Nel frattempo, la vertenza dell'Inl va avanti", conclude Fp Cgil. (Rin)