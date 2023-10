Medio Oriente: ministro Esteri cipriota incontra a Ramallah omologo Anp Al Maliki

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Repubblica di Cipro, Constantinos Kombos, ha incontrato a Ramallah l’omologo dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Riad al Maliki, con cui ha avuto un “colloquio approfondito” sull’assistenza umanitaria da parte di Nicosia. Lo ha reso noto su X il ministero degli Esteri cipriota. Durante l’incontro, come riferito dal dicastero, “è stata sottolineata l’urgenza di allentare la tensione, nonché la necessità di un orizzonte del processo politico”. Inoltre è stata “discussa la proposta di Cipro sull’apertura di un corridoio umanitario duraturo verso Gaza”. La visita di Kombos a Ramallah segue il viaggio di ieri ad Amman, dove ha incontrato l’omologo della Giordania, Ayman al Safadi. Come ha sottolineato oggi il portavoce del ministro degli Esteri cipriota, Theodoros Gotsis, citato dal quotidiano “Cyprus Mail”, “lo sforzo diplomatico si concentra sull’idea di un corridoio marittimo umanitario, proposto per la prima volta dal presidente Nikos Christodoulides”. "I parametri dell'iniziativa hanno ricevuto una risposta positiva e sono già passati alla fase successiva", ha spiegato Gotsis. Tuttavia, come evidenzia il quotidiano cipriota, non è ancora chiaro quanto Israele sia favorevole alla proposta di Nicosia. (Gra)