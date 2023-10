Urbanistica: assessore Roma, in 2024 "Urban center" a viale Manzoni per confronto su sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2024 a Roma nascerà uno "Urban center", ovvero un centro di confronto sullo sviluppo urbano e urbanistico di Roma, e la sede sarà in viale Manzoni, in un palazzo dell'ex provincia già in corso di ristrutturazione e che si articola su uno spazio di 800 metri quadrati: si chiamerà la "Casa della città" ed è frutto di una proposta avanzata dall'ordine degli Architetti e accordata dalle istituzioni. Lo ha annunciato l'assessore all'Urbanistica di Roma, Maurizio Veloccia, in una intervista ad "Agenzia Nova". "Stiamo mettendo in piedi l'Urban center a Roma - ha detto -. Sarà un luogo di discussione, che manca da tempo, di confronto con il territorio, con gli ordini professionali, con le realtà ambientali, sociali, civiche e imprenditoriali della città. Proprio pochi giorni fa abbiamo fatto una delibera importante con la Città metropolitana, ancor prima un accordo con l'ordine degli Architetti, per avviare questo luogo che non dovrà essere soltanto un luogo fisico ma che sarà anche un luogo fisico: stiamo ristrutturando insieme a Città Metropolitana, un luogo molto bello a viale Manzoni, di proprietà dell'ex provincia". (segue) (Rer)