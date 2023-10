Urbanistica: assessore Roma, in 2024 "Urban center" a viale Manzoni per confronto su sviluppo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oltre 800 metri quadrati diventeranno la Casa della città - ha aggiunto Veloccia - e sarà uno spazio in cui si discuterà del futuro della città, lo faremo su una scala metropolitana, quindi non soltanto guardando al Comune di Roma ma anche oltre, a un'area vasta perché ovviamente sono tante le interconnessioni, a partire dal tema dei trasporti, su cui si deve ragionare, dal momento che sta cambiando molto la distribuzione delle famiglie nel territorio romano, in quello periurbano e in quello della prima cintura dei Comuni dell'hinterland. È quindi evidente che bisogna avere una visione non soltanto legata al Comune di Roma, ma alla sua area metropolitana. Sarà uno Urban center di livello metropolitano. Lo faremo in questo luogo fisico e con la collaborazione di tutte le intelligenze che girano a Roma, dagli ordini professionali all'associazionismo e ai Municipi che sono per noi un fulcro fondamentale per capire come e dove deve andare la città. Ovviamente sarà aperto a tutte le realtà civiche che vorranno darci una mano. Vorremmo che il 2024 fosse l'anno dell'inaugurazione dell'Urban center". (Rer)