© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un convoglio di 26 camion carichi di aiuti umanitari per i residenti della Striscia di Gaza è entrato nell'exclave palestinese attraverso il valico di Rafah, al confine con l'Egitto. Lo ha riferito l’emittente televisiva egiziana “Al Qahera News”, spiegando che è in corso un intenso sforzo da parte dell'Egitto per portare maggiori aiuti a Gaza. (Cae)