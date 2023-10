Urbanistica: assessore Roma, a breve ok giunta a Data Center Trigoria, pronto in circa 2 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A breve la giunta capitolina approverà una delibera per consentire a un grande fondo internazionale di investire oltre 100 milioni di euro a Trigoria, in via delle Testuggini, per recuperare l'ex centro gestionale di Acea e realizzare un Data Center che sarà pronto in un paio di anni. Lo ha fatto sapere l'assessore all'Urbanistica di Roma, Maurizio Veloccia, in una intervista ad "Agenzia Nova". "A breve andrà in giunta una delibera molto importante che unisce due aspetti: è una delibera per la riconversione di un centro industriale dismesso a via delle Testuggini, quindi in periferia, vicino Trigoria, che diventerà un importantissimo Data Center. I Data center - ha spiegato Veloccia - rappresentano un'infrastruttura fondamentale per la trasformazione digitale e l'innovazione, per la capacità anche di internazionalizzazione delle nostre aziende le quali, con la possibilità di sfruttare la potenza di Data Center molto importanti, possono crescere molto più rapidamente". (segue) (Rer)