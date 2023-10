Urbanistica: assessore Roma, a breve ok giunta a Data Center Trigoria, pronto in circa 2 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tutto l'investimento ammonterà "a oltre 100 milioni di euro che, in una periferia romana, porterà rigenerazione, porterà lavoro e porterà delle prospettive di innovazione molto importanti - ha proseguito l'assessore -. Se noi creiamo le condizioni per investire in questa città, gli investitori vengono". L'operazione si svolge su "un'area privata, quindi c'è un grande gruppo internazionale, un grande fondo internazionale, il primo fondo che si occupa di Data center nel mondo, - ha sottolineato Veloccia - che ha acquisito quest'area e che la trasformerà in tal senso. Ci vogliono un paio di anni per realizzare una struttura di questo tipo. Intanto ce ne è un altro di Aruba, un investimento da 300 milioni di euro, che partirà tra poco nel Tecnopolo Tiburtino". (Rer)