Riforme: Ronzulli (FI), diventano centrali volontà cittadini e stabilità governi

- "Il governo e la maggioranza rispondono solo agli italiani, e agli italiani vogliono dare maggiore centralità, permettendo loro di scegliere direttamente il premier da cui vogliono essere governati. La nostra riforma della Costituzione porta chiarezza, sana quell'instabilità che ha rappresentato uno dei mali peggiori di questo Paese, cancella la strategia dei ribaltoni e sottrae al 'palazzo' la possibilità di confezionare governi su misura, dopo aver dato una spallata alla volontà popolare". Lo dichiara la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli. "Quello che ci apprestiamo a votare in Parlamento - prosegue - è un mandato pieno agli elettori, che avranno il potere di scegliere un presidente del Consiglio con la garanzia che resti in carica per cinque anni, in nome della governabilità. In campagna elettorale abbiamo promesso la riforma della Costituzione. Oggi è stato compiuto il primo passo", conclude. (Rin)